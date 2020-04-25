ВОЗ предостерегает от выдачи «иммунных паспортов»

ВОЗ предупреждает чиновников стран мира от выдачи так называемых паспортов иммунитета гражданам, выздоровевшим от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает BBC.

"Правительства не должны выдавать так называемые "паспорта иммунитета" или "сертификаты отсутствии риска" в качестве способа облегчения карантинных мероприятий", — заявили во Всемирной организации здравоохранения ", — говорится в сообщении.

В отчете организации отмечается, что нет никаких доказательств того, что люди, которые имеют антитела после выздоровления от коронавируса, защищены от повторного заражения.

В ВОЗ утверждают, что такой шаг может наоборот привести к распространению вируса.

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Люди, которые считают, что они застрахованы от заболевания, могут перестать принимать меры предосторожности и способствовать распространению болезни.

По состоянию на утро 25 апреля во мире зафиксированы 2831860 случаев коронавируса, в частности, 807 010 человек выздоровели и 197318 скончались.

По материалам: ukrinform.ru