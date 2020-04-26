Всех новоприбывших в СИЗО Украины поместили на двухнедельную изоляцию

Все новые удерживаемые лица, прибывшие в следственные изоляторы Украины, находятся на 14-дневной изоляции.

Об этом в Telegram сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По оперативной информации, по состоянию на утро 26 апреля в Западном, Восточном, Северном и Центральном регионах лица с подозрением/заболеванием коронавирусной болезни в пенитенциарных учреждениях, а именно СИЗО — отсутствуют. Все удерживаемые лица, прибывшие в следственные изоляторы, находятся на 14-дневной изоляции", — написала она.

По словам Денисовой, в связи с происшествием в Черновицком СИЗО, где недовольные прибытием заключенного с подтвержденным заболеванием COVID-19 удерживаемые лица устроили бунт, она поручила своим представителям выяснить, сколько человек прибыли за последние двое суток в другие СИЗО.

Согласно информации омбудсмена, в Мариупольском СИЗО четверо удерживаемых с подозрением на коронавирусную болезнь находятся в изоляционных боксах под наблюдением медиков. В Кропивницком СИЗО одно удерживаемое лицо находится на изоляции в медчасти с подозрением на коронавирусную болезнь, результаты тестов на COVID-19 ожидаются.

В Одесском СИЗО, отметила Денисова, сделано 103 теста на COVID-19 работникам учреждения и 46 — удерживаемым лицам, результаты ожидаются 28 апреля.

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Уполномоченный также сообщила, что во Львовское учреждение исполнения наказаний № 19 24 апреля доставили лицо с неудовлетворительным состоянием здоровья. Его направили в инфекционную больницу и провели анализ на коронавирус, который показал отрицательный результат. "Сейчас лицо поместили в карантинную камеру в отдельном корпусе. Он находится под наблюдением", — добавила омбудсмен.

Относительно ситуации в Черновицком СИЗО, то, по словам Денисовой, по состоянию утро 26 апреля она спокойная и управляемая, количество больных не увеличилось.

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"Подчеркиваю, что социально-психологический климат в СИЗО во всех регионах Украины — удовлетворительный. Эпидемическую ситуацию во всех пенитенциарных учреждениях держу на личном контроле", — заявила омбудсмен.

Как сообщал Укринформ, в ночь с 24 на 25 апреля в Черновицком СИЗО заключенные устроили бунт из-за прибытия заключенного с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru