Украина продолжает эвакуацию — SkyUP объявила спецрейсы из Швеции и Италии

Авиакомпания SkyUP Airlines 28 апреля выполнит специальный рейс Стокгольм-Киев и 6 мая спецрейс Мальта-Киев для эвакуации украинских граждан.

Об этом сообщается в Facebook посольства Украины в Швеции и посольства України в Італии.

"Открыта продажа билетов на спецрейс Стокгольм-Киев 28 апреля 2020", — говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что граждане, которые возвращаются из-за границы, подлежат обязательной обсервации на 14 дней, или же они могут выбрать самоизоляцию на аналогичное время с использованием приложения "Дій вдома" Министерства цифровой трансформации по выбранному адресу.

При этом, все, кто прибывает из-за границы, должны подписать согласие на обсервацию или самоизоляцию.

"Без согласия на обсервацию пассажиры не будут допускаться на рейс даже при наличии билетов", — отметили в посольстве.

В случае выбора самоизоляции граждане также должны установить приложение "Дій вдома" на свой смартфон и использовать его, добавили в диппредставительстве.

Купить билеты на спецрейс можно на сайте авиакомпании SkyUP Airlines.

Специальный рейс Мальта-Киев компания SkyUP Airlines выполнит 6 мая.

"Совместными усилиями МИД Украины и компании SkyUp Airlines решен вопрос о еще одном специальном рейсе Мальта-Киев. Рейс по маршруту Мальта-Киев (аэропорт" Борисполь ") запланирован на 6 мая 2020 в 17:40", — говорится в сообщении.

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Все прибывающие из-за границы должны подписать согласие на обсервацию или самоизоляцию.

Купить билеты на спецрейс можно также на сайте авиакомпании SkyUP Airlines.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что ведомство планирует осуществить в конце апреля ряд эвакуационных рейсов для возвращения украинских граждан домой. Тогда министр анонсировал рейсы из Израиля, США, Таиланда и других стран.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Сначала карантин был введен до 3 апреля, затем продлен до 24 апреля, а затем — до 11 мая включительно.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

В то же время, с 7 апреля запрещено пересекать границу пешком. Въезжать на территорию Украины можно только на автомобиле. Для пересечения открыты 19 пунктов пропуска.

По материалам: ukrinform.ru