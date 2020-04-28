Кабмин запретил украинцам выезжать на заработки за границу

Такой информацией поделился посол Эстонии в Украине Каймо Куусук. Он отметил, что правительство не намерено выпускать за границу украинцев, которые хотят поехать на заработки. Покидать пределы Украины смогут лишь те, кто выезжеат в Евросоюз проведать родственников.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ERR«.

Эстонский посл рассказал, что Финляндия хотела взять из Украины сезонных работников и обратилась с этой просьбой к Кабмину:

«Фины, после долгих переговоров с украинским правительством, смогли уговорить чиновников. Они хотели увезти 14 тысяч сезонных работников. Но когда в Финляндию отправился первый чартер с 200 лицами, украинский Кабмин резко прекратил сотрудничество и больше не хочет выпускать сезонных работников».

Каймо Куусук добавил, что покинуть пределы Украины можно лишь при условии, что в какой-то стране Евросоюза живут родственники. Цель поездки должна быть не иной, как проведать этих родственников.

Отметим, что с началом пандемии коронавируса в Украину вернулись около миллиона украинцев, которые пребывали на заработках. В Кабмине заявили, что эти люди могут остаться дома и помогать в развитии экономики страны. Премьер также предложил вернувшимся украинцам устроится на работу по ремонту дорог с зарплатой 6-8 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали, что спецрейсом в Финляндию вылетело 200 заробитчан.