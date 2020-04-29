Польша начала выдавать украинцам рабочие визы

29.04.2020 20:53

Укринформ

Со среды, 29 апреля, граждане Украины начали получать по почте польские рабочие визы.

Об этом, ссылаясь на свои источники, приближенные к посольству Польши в Украине, сообщило информагентство РАР, информирует Money.pl.

"Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств: иностранных дел, внутренних дел и администрации, сельского хозяйства и развития села", — сообщил агентству источник.

Как отмечается, это является ответом на "многократные призывы польских работодателей и работников из Украины". Подчеркивается, что обе стороны просили о возможности трудоустройства граждан Украины на сезонных работах.

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Первые рабочие визы выданы украинцам 29 апреля. С 30 апреля можно будет подавать документы на получение польских рабочих виз посредством электронной системы e-консульство.

Как известно, польские консульские учреждения в Украине в связи с эпидемией COVID-19 с 16 марта временно прекратили работу.

С середины марта из Польши в Украину вернулись около 180 тысяч граждан Украины. По отдельным оценкам, в Польше сейчас может находиться до одного миллиона граждан Украины.

Фото: РАР

По материалам: ukrinform.ru