Пандемия коронавируса обострила проблемы соблюдения прав человека — правозащитники

30.04.2020 06:19

Укринформ

Пандемия коронавируса обострила существующие проблемы соблюдения прав человека, которые ограничиваются из-за введения карантина.

Об этом заявила председатель правления ОО "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук на онлайн-брифинге "Цифровые права: современные вызовы и возможные ответы" 29 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Пандемия … обострила существующие проблемы. Все вопросы, ранее стоявшие перед человечеством, вдруг стало надо решать срочно", — заявила она.

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Матвийчук добавила, что любые права человека, кроме свободы от пыток и свободы от рабства, подлежат ограничениям. И некоторые из ограничений находятся на грани получения блага и нарушения прав. "Вопрос, "где эта грань между свободой слова и распространением фейков", возник не во время коронавируса. С одной стороны мы видим составление административного протокола на врача Алину Шалину за перепост сообщения о нехватке медицинских средств в украинских больницах по состоянию на 1 апреля. А с другой — что распространения фейков приводят к падению вышек 5G в Британии", — пояснила она.

Как сообщалось 24 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Глава правительства сообщил, что стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания.

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С 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Ныне карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.

По состоянию на 29 апреля в Украине лабораторно подтверждены 9866 случаев заболевания COVID-19, за сутки зарегистрированы 456 случаев.

По материалам: ukrinform.ru