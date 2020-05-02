Нидерландский историк допускает финансирование бизнесом Мемориала в Бабьем Яру

02.05.2020 02:46

Укринформ

Нидерландский историк Карел Беркгоф, работавший над проектом Мемориального центра “Бабий Яр”, считает, что его финансирование бизнесменами возможно при условии надлежащей деятельности международного наблюдательного совета.

Об этом Беркгоф сказал в интервью корреспонденту Укринформа в Гааге.

“В идеале большая часть финансирования должна происходить за счет государства, из бюджета, а также за счет пожертвований. Финансирование бизнесменами, в принципе, не является проблематичным, если существует международный наблюдательный совет, который выполняет свою роль и разъясняет свои решения”, — сказал историк.

Он также отметил, что не возражает против использования в проекте "Бабий Яр" новейших технологий.

“У меня нет принципиальных возражений против использования новых технологий. Но фактом является то, что посетители имеют право оставаться анонимными. Распознавание лица противоречит этому. Технологии также поднимают вопрос использования полученных данных в будущем. И принимая во внимание путь Украины в ЕС, закон Евросоюза о защите данных является очень понятным и четким”, — пояснил Беркгоф.

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Как сообщал Укринформ, российский режиссер Илья Хржановский в конце 2019 года стал художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.

22 апреля после публикации в сети кадров из фильма Хржановского "ДАУ. Дегенерация" были зарегистрированы уголовные производства по фактам пыток, а также изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК).

Сам Хржановский уверяет, что дети на съемках не пострадали, насилие к ним не применялось.

По материалам: ukrinform.ru