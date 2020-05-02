В Украине расширяется круг лиц, для которых проводится ПЦР-тестирование

02.05.2020 12:38

Укринформ

Министерство здравоохранения расширило круг лиц, охваченных массовым ПЦР-тестированием на COVID-19 — недавно добавили тестирование для больных пневмонией и каждые 5 дней для медиков, работающих с COVID-19.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

«Для Министерства здравоохранения массовое тестирование — это тестирование, которое происходит по утвержденным алгоритмам именно ПЦР-тестами. Мы постоянно расширяем этот механизм тестирования с привлечением дополнительно круга лиц. Если вы проанализируете, то уже в этом месяце мы добавили к тестированию и больных пневмонией… Также — медицинских работников, которых мы сейчас тестируем каждые пять дней, работающих непосредственно с COVID-19», — пояснил министр.

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Как сообщалось, по состоянию на 2 мая в Украине подтверждено 11 411 случаев заболеваемости COVID-19, из них 279 летальных исходов, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru