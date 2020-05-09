Из Кувейта в Украину спецрейсом вылетели 600 граждан

09.05.2020 16:36

Укринформ

В Украину спецрейсом кувейтской авиакомпании «Jazeera Airways» по маршруту Кувейт-Киев отправлены 46 граждан, выразивших желание вернуться на Родину.

Об этом сообщает Посольство Украины в Кувейте в Facebook.

«Сегодня, 09.05.2020 г., в 12:00, по результатам договоренности с кувейтской стороной, специальным рейсом кувейтской авиакомпании «Jazeera Airways» по маршруту Кувейт-Киев отправлено 46 граждан Украины, которые выразили желание вернуться на Родину», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все пассажиры выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили приложение «Действуй дома».

В посольстве также поблагодарили МИД Украины и Jazeera Airways за сотрудничество и поддержку в организации репатриации украинцев.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

В то же время, от 7 апреля запрещено пересекать границу пешком. Въезжать на территорию Украины можно только на автомобиле. Для пересечения открыты 19 пунктов пропуска.

Фото: Посольство Украины в Кувейте, Фейсбук

По материалам: ukrinform.ru