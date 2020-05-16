Баканов название два ключевых направления работы СБУ

16.05.2020 18:23

Укринформ

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что в условиях гибридной войны основными направлениями работы службы является контрразведка и защита национальной безопасности государства.

Об этом он заявил во время пребывания на Житомирщине, где встретился с новым руководителем областного управления СБУ и личным составом, сообщает пресс-центр СБУ.

«Во время необъявленной войны ключевыми направлениями нашей работы являются контрразведка и защита национальной безопасности государства. Мы должны работать на опережение, делать все возможное, чтобы каждый гражданин Украины мог чувствовать себя в безопасности», — заявил Баканов.

Отмечается, что он проинспектировал работу управления, детально ознакомился с результатами его деятельности и проблемами области.

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Отдельно глава СБУ ознакомился с уровнем материально-технического обеспечения областного управления и условиями работы в нем.

Как сообщал Укринформ, 13 мая Президент Владимир Зеленский сменил руководителей управлений Службы безопасности в Житомирской и Одесской областях и главу Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

По материалам: ukrinform.ru