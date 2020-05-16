Баканов название два ключевых направления работы СБУ
Баканов название два ключевых направления работы СБУ
16.05.2020 18:23
Укринформ
Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что в условиях гибридной войны основными направлениями работы службы является контрразведка и защита национальной безопасности государства.
Об этом он заявил во время пребывания на Житомирщине, где встретился с новым руководителем областного управления СБУ и личным составом, сообщает пресс-центр СБУ.
«Во время необъявленной войны ключевыми направлениями нашей работы являются контрразведка и защита национальной безопасности государства. Мы должны работать на опережение, делать все возможное, чтобы каждый гражданин Украины мог чувствовать себя в безопасности», — заявил Баканов.
Отмечается, что он проинспектировал работу управления, детально ознакомился с результатами его деятельности и проблемами области.
Читайте также: Рада поддержала продление санкций против российских соцсетей
Отдельно глава СБУ ознакомился с уровнем материально-технического обеспечения областного управления и условиями работы в нем.
Как сообщал Укринформ, 13 мая Президент Владимир Зеленский сменил руководителей управлений Службы безопасности в Житомирской и Одесской областях и главу Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
По материалам: ukrinform.ru