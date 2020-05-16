Мы уже готовы – глава Минздрава Украины сообщил о важном решении

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине с понедельника 18 мая начнется массовое тестирование на антитела к COVID-19.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на news.online.ua.

Соответствующий приказ о введении ИФА-тестов будет подписан главой Минздрава. По словам Степанова, механизм тестирования разработан и тесты прошли необходимые испытания.

«Уже разработан механизм тестирования, где определены в том числе круг лиц и каким образом мы будем тестировать. Мы очень рассчитываем на это тестирование», — сообщил министр.

Также Степанов подчеркнул, что первый этап тестирования на коронавирус будет проводиться на тест-системах производства Европы. Однако уже в ближайшем будущем после завершения испытаний в массовом тестировании начнется применение тестов национального производителя.

Министр добавил, в Минздраве надеются на то, что массовое применение ИФА-тестов позволит значительно расширить круг проверяемых лиц и ускорит процесс диагностики.

Ранее сообщалось об основных странностях коронавируса.