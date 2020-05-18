Как будут работать фитнес-клубы, спортзалы и площадки — рекомендации Минздрава
Как будут работать фитнес-клубы, спортзалы и площадки — рекомендации Минздрава
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18.05.2020 18:25
Укринформ
Министерство здравоохранения сформировало проект временных рекомендаций относительно работы учреждений физической культуры и спорта.
Об этом говорится в распоряжении главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
"Обслуживание в спортивных (тренажерных) залах, фитнес-клубах и спортивных площадках для командных (парных) занятий (кроме занятий национальных сборных) осуществляется с учетом этих временных рекомендаций, направленных на предотвращение осложнения эпидемической ситуации вследствие распространения коронавирусной болезни Covid-19", — говорится в распоряжении.
Поэтому всем посетителям Минздрав предлагает измерять температуру при входе в учреждение; разрешается одновременное пребывание клиентов из расчета не более одного человека на площади 10 квадратных метров для индивидуальных занятий и не более одного человека на 5 квадратных метров для групповых занятий.
Также на входе в учреждение должно быть организовано место для обработки рук. Дополнительные антисептики должны быть размещены в зонах проведения тренировок.
На период карантина запрещается:
- использование многоразовых (тканевых) полотенец;
- размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и другой полиграфии;
- функционирование бассейнов, спа-зон и предоставление услуг массажа;
- функционирование фитнес-баров и детских комнат;
- одновременное использование многофункциональных тренажеров многими посетителями;
- проведение групповых занятий для более 10 человек и других групповых занятий, предусматривающие непосредственный физический контакт,
- проведение групповых занятий для детей в возрасте до 14 лет;
- выдача многократных полотенец клиентам.
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Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.
24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов.
Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая.
В настоящее время карантин продлен до 22 мая.
По материалам: ukrinform.ru