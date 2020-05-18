Как будут работать фитнес-клубы, спортзалы и площадки — рекомендации Минздрава

Документ

18.05.2020 18:25

Укринформ

Министерство здравоохранения сформировало проект временных рекомендаций относительно работы учреждений физической культуры и спорта.

Об этом говорится в распоряжении главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

"Обслуживание в спортивных (тренажерных) залах, фитнес-клубах и спортивных площадках для командных (парных) занятий (кроме занятий национальных сборных) осуществляется с учетом этих временных рекомендаций, направленных на предотвращение осложнения эпидемической ситуации вследствие распространения коронавирусной болезни Covid-19", — говорится в распоряжении.

Поэтому всем посетителям Минздрав предлагает измерять температуру при входе в учреждение; разрешается одновременное пребывание клиентов из расчета не более одного человека на площади 10 квадратных метров для индивидуальных занятий и не более одного человека на 5 квадратных метров для групповых занятий.

Также на входе в учреждение должно быть организовано место для обработки рук. Дополнительные антисептики должны быть размещены в зонах проведения тренировок.

На период карантина запрещается:

использование многоразовых (тканевых) полотенец;

размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и другой полиграфии;

функционирование бассейнов, спа-зон и предоставление услуг массажа;

функционирование фитнес-баров и детских комнат;

одновременное использование многофункциональных тренажеров многими посетителями;

проведение групповых занятий для более 10 человек и других групповых занятий, предусматривающие непосредственный физический контакт,

проведение групповых занятий для детей в возрасте до 14 лет;

выдача многократных полотенец клиентам.

Читайте также: Кличко анонсировал второй этап ослабление карантина после 22 мая

Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.

24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов.

Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая.

В настоящее время карантин продлен до 22 мая.

По материалам: ukrinform.ru