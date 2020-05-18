Малюська заявил, что его команду постоянно «пишут»

Общество
Таисия Слепцова0
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Малюська заявил, что его команду постоянно "пишут"

Малюська заявил, что его команду постоянно "пишут"

Фото

18.05.2020 23:34

Укринформ

Министр юстиции Денис Малюська утверждает, что его команду постоянно "пишут".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Практически все время работы нашей команды в Минюсте нас писали и пишут. Скрытая аудио- и видеозапись в кабинетах, приемных и даже коридорах. Целая куча знакомых, которые предупреждали о наблюдении за всеми топ-менеджерами министерства. Мы не обращали на это особого внимания.., потому что рассчитывали, что это публичная политика, мы должны быть прозрачными, и месяц-другой попишешь, поймут, что искать что-то смысла нет, и оставят в покое", — отметил руководитель Минюста.

Малюська заявил, что его команду постоянно "пишут"

Малюська заявил, что его команду постоянно "пишут"

Малюська заявил, что его команду постоянно "пишут"

Однако, по его словам, "визитеры" обнаглели и установку/снятие своей аппаратуры уже даже не пытаются скрывать.

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"Начали просто вырезать дверь болгаркой на выходных. Следы даже не пытаются скрыть, а кабинеты превратились в проходной двор", — заявляет Малюська.

Малюська заявил, что его команду постоянно "пишут"

Малюська заявил, что его команду постоянно "пишут"

Как сообщалось, ранее заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук заявила, что 18 мая обнаружила следы незаконного проникновения в ее рабочий кабинет.

По материалам: ukrinform.ru


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