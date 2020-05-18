Малюська заявил, что его команду постоянно "пишут"

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18.05.2020 23:34

Укринформ

Министр юстиции Денис Малюська утверждает, что его команду постоянно "пишут".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Практически все время работы нашей команды в Минюсте нас писали и пишут. Скрытая аудио- и видеозапись в кабинетах, приемных и даже коридорах. Целая куча знакомых, которые предупреждали о наблюдении за всеми топ-менеджерами министерства. Мы не обращали на это особого внимания.., потому что рассчитывали, что это публичная политика, мы должны быть прозрачными, и месяц-другой попишешь, поймут, что искать что-то смысла нет, и оставят в покое", — отметил руководитель Минюста.

Однако, по его словам, "визитеры" обнаглели и установку/снятие своей аппаратуры уже даже не пытаются скрывать.

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"Начали просто вырезать дверь болгаркой на выходных. Следы даже не пытаются скрыть, а кабинеты превратились в проходной двор", — заявляет Малюська.

Как сообщалось, ранее заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук заявила, что 18 мая обнаружила следы незаконного проникновения в ее рабочий кабинет.

По материалам: ukrinform.ru