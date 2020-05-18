Реестр переселенцев могут передать Минсоцполитики

18.05.2020 17:21

Укринформ

Минреинтеграции ведет переговоры с Министерством социальной политики Украины о возможной передаче им реестра внутренне перемещенных лиц.

Об этом глава Минреинтеграции Алексей Резников заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что внутренне перемещенные лица – это «наша компетенция», и Минреинтеграции должно помочь им найти работу, решить социальные вопросы, вопросы образования и т.д.

«Их порядка 1 млн 470 тыс. человек по оценке Минсоцполитики. По нашим оценкам, 900 тыс. проживает на подконтрольной территории, а около 500 тыс., не найдя себе возможностей жить или работать, вернулись обратно. Речь идет об официально зарегистрированных. Пока этот реестр в ведении Министерства социальной политики, мы сейчас ведем с ними диалог о возможной передаче нам этого реестра», — сказал Резников.

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По его словам, передача такого реестра будет сопряжена с передачей государственных программ, финансирования и штатного персонала, который может вести этот реестр.

По материалам: ukrinform.ru