ВНО в условиях карантина: Минздрав опубликовал рекомендации

Документ

18.05.2020 20:41

Укринформ

Минздрав разработал проект рекомендаций относительно организации противоэпидемических мероприятий при проведении ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания в период карантина в связи с распространением COVID-19.

Соответствующее распоряжение главного санитарного врача о проведении общественного обсуждения некоторых требований к противоэпидемическим мероприятиям при ослаблении карантина, опубликовано на сайте Минздрава, сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, в проекте временных рекомендаций отмечается, что во время проведения тестирования следует придерживаться следующих противоэпидемических мероприятий, в частности: обеспечить информирование участников о признаках респираторных заболеваний, которые могут быть основанием для недопущения к проведению тестирования, и возможность участия в дополнительном тестировании для лиц, которые не будут допущены к тестированию по состоянию здоровья.

Кроме того, согласно документу, необходимо определить маршруты участников с целью обеспечения малейшего контакта между группами участников, составить график, по которому происходит допуск участников в здание, где будет проходить тестирование, определить места рассадки участников с соблюдением их дистанцирования не менее 1,5 метра друг от друга.

В то же время предполагается, что лица, привлеченные к проведению тестирования перед началом работы, должны проходить термометрию. Так, лица, у которых выявлена температура тела более 37,2 С или признаки респираторных заболеваний, не допускаются к выполнению служебных обязанностей.

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Согласно проекту, допуск участников в здание, в котором организовано тестирование, осуществляется после проведения термометрии, опросе о состоянии здоровья при условии надевания защитной маски так, чтобы были прикрыты нос и рот.

В то же время запрещается допуск в здание, где организовано тестирование, сопровождающих лиц, кроме тех, которые сопровождают лиц с инвалидностью.

Предполагается, что на входе в здание, где организовано ВНО, и на входе в аудитории, классы будут организованы места для обработки рук антисептиками.

При этом в санитарных комнатах нужно обеспечить постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах, а использование многоразовых полотенец запрещено.

Согласно документу, в аудиториях за час до начала тестирования и после его проведения должна проводиться уборка вместе с дезинфекцией поверхностей, мест для сидения.

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Аудитории, в которых проводится тестирование, перед и после его проведения должны проветриваться не менее 30 минут, входные двери должны быть открыты на весь период тестирования, а в местах проведения тестирования обеспечивается дежурство медицинских работников учебных заведений или учреждений здравоохранения.

Кроме того, отмечается, что на выходе из заведения необходимо разместить два контейнера для использованных масок и перчаток с четкими яркими отметками "Использованные маски" и "Использованные перчатки".

Согласно документу, сбор и обобщение замечаний и предложений продолжается до 18.00 19 мая 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru