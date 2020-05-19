Дела Майдана: экс-прокурору объявили подозрение за привлечение к ответственности невиновных

19.05.2020 12:33

Укринформ

Офис генпрокурора объявил подозрение бывшему прокурору, который сейчас работает адвокатом, за привлечение к ответственности невиновных во время Революции Достоинства.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным следствия, бывший прокурор 18 февраля 2014 года по предварительному сговору группы лиц со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках трем незаконно задержанным участникам Евромайдана. В дальнейшем к протестующим была незаконно применена мера пресечения — содержание под стражей в период с 19 по 22 февраля 2014 года.

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Подозреваемому инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление служебным положением; служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакции от 02.02.2014) ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве проводят следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований.

По материалам: ukrinform.ru