Интервью Гордона с главарем боевиков "ДНР" раскачивает общество — Енин

19.05.2020 19:34

Укринформ

Замминистра иностранных дел Евгений Енин, курирующий судебное дело о сбивании самолета рейса МН17, считает, что интервью журналиста Дмитрия Гордона с главарем боевиков "ДНР" 2014 года Игорем Гиркиным раскачивает общество.

Об этом Енин написал в Facebooк.

"Говоря о влиянии этого интервью на судебный процесс в Нидерландах, следует всегда помнить, насколько это раскачивает общество… Верю, что при желании можно найти более остроумные способы подтвердить факт получения лицом вызова в суд…", — убежден замглавы МИД.

По оценкам юристов, публичное заявление лица о том, что оно осведомлено о своем судебном преследовании, может считаться фактом надлежащего уведомления такому лицу о его вызове в суд.

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Как сообщалось, 18 мая на сайте интернет-издания "Гордон", а также в сети YouTube было обнародовано интервью Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков "ДНР" 2014 года, так называемым министром обороны "ДНР" Игорем Гиркиным.

По материалам: ukrinform.ru