Рада планирует переименовать День защитника Украины для гендерной справедливости
Рада планирует переименовать День защитника Украины для гендерной справедливости
19.05.2020 16:57
Укринформ
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2325 "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины".
Законопроект поддержал 261 народный депутат, сообщает корреспондент Укринформа.
"Предлагается внести изменения в абзац девятый части первой статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, а именно изменить название государственного праздника "День защитника Украины" в "День защитников Украины", — говорится в пояснительной записке.
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Как замечает автор законопроекта, народный депутат от фракции "Слуга народа" Марина Бардина, принятие этого законопроекта будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе и чествованию женщин и мужчин — защитников независимости и территориальной целостности Украины.
По материалам: ukrinform.ru