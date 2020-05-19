Степанов объяснил, как каждый регион будет смягчать карантин

19.05.2020 10:15

Укринформ

Министерство здравоохранения вводит три критерия, по которым регионы Украины смогут самостоятельно смягчать карантин.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Начиная с 22 мая, будет введен правительством так называемый адаптивный карантин. Мы вводим этапы смягчения. Каждый этап будет отвечать 10 дням, и начнется это с 22 числа. Мы вводим три критерия по заболеваемости и распространению коронавирусной болезни. Это заболеваемость по последние 7 дней у 100 тысяч населения. Это заполненность коек в больницах, которые лечат больных коронавирусной болезнью. Она не должна превышать 50 процентов. И еще один критерий — это количество тестирований, проводимых в каждом регионе, потому что это тоже очень важный показатель, характеризующий реальную картину ", — заявил Степанов.

По его словам, если в том или ином регионе данные будут соответствовать этим критериям, то он сможет перейти на следующий этап смягчения карантина.

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Степанов добавил, что уже 22 мая будет возобновлена работа транспорта, пригородного транспорта, будет возможность проведения спортивных мероприятий, но с соблюдением определенных ограничений.

Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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24 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая. Сейчас карантин продлен до 22 мая.

По состоянию на 19 мая в Украине лабораторно подтверждено 18 876 случаев COVID-19. За сутки — 260 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru