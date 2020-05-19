Степанов заверяет, что у Минздрава нет конфликта с госкомпанией “Медицинские закупки”

19.05.2020 17:52

Укринформ

У Министерства здравоохранения Украины нет конфликта с госпредприятием "Медицинские закупки Украины" (МЗУ).

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Интерфакс-Украина".

"Как у Минздрава может быть конфликт с предприятием, органом управления которого он является? МЗУ — это обычное предприятие, не производственное, со сложными процессами, которое просто должно производить закупки и выполнять свои функции. Когда я пришел на должность, у меня была встреча с его руководителем. Первый документ от МЗУ, который он принес и сказал, что его нужно срочно утвердить, его штатное расписание с достаточно хорошей зарплатой, во всяком случае, почти в разы выше, чем у министра здравоохранения. Но я к этому отношусь спокойно", — сказал Степанов.

Он отметил, что документы для получения госпредприятием МЗУ статуса центральной закупочной организации готовит Минэкономики. По его словам, Минздрав подал все необходимые документы, чтобы МЗУ смогло получить такой статус. "Не понимаю, почему этого не было сделано в 2018-2019 годах. Думаю, этот вопрос будет решен достаточно быстро. У меня есть опыт построения систем, в том числе и организации работы предприятий", — добавил Степанов.

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Как сообщал Укринформ, предыдущий министр здравоохранения Украины Илья Емец поручил провести служебное расследование ситуации в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" после публикации генерального директора МЗУ Арсена Жумадилова, в которой изложена информация о якобы блокировании процесса закупок товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом.

По сообщениям СМИ, Жумадилов обвинил министра Емца в том, что он хочет назначить в ГП "доверенное лицо".

По материалам: ukrinform.ru