Тело украинского полярника доставят домой в июне — НАНЦ

19.05.2020 08:59

Укринформ

Тело украинского полярника Василия Омеляновича, который покончил с собой, находясь на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, доставят в Украину в июне.

Об этом рассказал в интервью Общественному руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

«Коллеги нашли Василия во время утреннего обхода. Начиная с 8 часов утра в течение примерно часа дежурные обходят всю территорию станции. Во время такого обхода было найдено тело в одном из отдельных сооружений, так называемой столярной мастерской, вынесенной за пределы жилого комплекса. Там нашли тело. Была абсолютно отчаянная попытка провести реанимацию», — сказал Дикий.

Он отметил, что после просмотра камер видеонаблюдения стало ясно, что реанимация была безнадежна, поскольку Омелянович был мертв уже не один час.

«Где-то минут 40 пытались проводить реанимацию, хотя и так было все достаточно понятно. Когда осознали, что реанимация — не тот случай, перешли к действиям: описанию тела, фотографированию, потому что это надо было зафиксировать и надлежащим образом все оформить», — сообщил Дикий.

Что касается похорон он сказал, то Василия не планируют хоронить в Антарктиде.

«Мы прорабатываем возвращение Василия в Украину. В настоящее время тело сохраняется, оно в холодном месте, оно вполне сохранено. Это, кстати, касается и будущей судмедэкспертизы. Все-таки врач станции не является судмедэкспертом, поэтому мы бы хотели, чтобы до конца были проведены все процедуры согласно украинскому законодательству, а для этого надо доставить тело. Предварительно одна из дружественных нам антарктических программ уже ответила, что рассматривает вариант доставки тела Василия во время ближайшего рейса их ледокола, который может проходить в нашем районе. Далее они могут забрать и доставить на континент, скорее всего, в республику Чили», — рассказал руководитель НАНЦ.

По его словам, оба посольства — в Чили и Аргентине — предупреждены, и далее у них есть отработанная процедура репатриации тела в Украину, они этому будут способствовать.

«По оптимистическому сценарию мы надеемся, что в пределах июня Василий обретет покой на родной земле. Это по оптимистическому сценарию. В любом случае мы не планируем похорон там и однозначно доставим тело сюда», — сказал Дикий.

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Как сообщалось, 8 мая на станции «Академик Вернадский» погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Мужчина уже в пятый раз был в экспедиции. Омелянович родился в 1985 году, проживал в г.Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимовки (2011 год, 16-УАЭ), снова и снова возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й УАЭ). Пятая зимовка стала для него последней.

По материалам: ukrinform.ru