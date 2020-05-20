<img class="aligncenter" title="Дело о незаконной компенсацию за жилье экс-депутату ВР передали в суд " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/66a2fa60b408081a00e346b83e0f3321.jpg» alt=»Дело о незаконной компенсацию за жилье экс-депутату ВР передали в суд» width=»100%» />

Дело о незаконной компенсацию за жилье экс-депутату ВР передали в суд

20.05.2020 02:51

Укринформ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело о незаконной компенсацию за аренду жилья бывшему народному депутату.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"19 мая 2020 года НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VII и VIII созывов, который, по данным следствия, безосновательно получил более 361 тыс. грн компенсации стоимости аренды номера в гостинице "Киев", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2014 года экс-депутат получил в пользование оплачиваемый за счет средств государственного бюджета номер в гостинице "Киев", поскольку не имел собственного жилья в столице.

"Однако, как выяснили детективы, несмотря на то, что в начале марта 2017 года подозреваемый получил в наследство квартиру в Киеве, он не известил об этом факте Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. Это позволило ему в дальнейшем получать компенсационные выплаты из госбюджета", — подчеркнули в НАБУ.

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Как пояснили в бюро, только в октябре 2018 года, после ряда публикаций в СМИ, народный депутат отказался от получения денежных средств.

"За эти полтора года, как установило следствие, экс-депутат успел безосновательно получить более 361 тыс. грн компенсации за наем жилья", — подчеркнули в ведомстве.

Указанные факты НАБУ и САП расследовали с октября 2018-го по февраль 2020 года. В прошлом году в декабре народному депутату VII и VIII созывов сообщили о подозрении.

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Как сообщалось, фигурантом этого дела является бывший народный избранник от партии БПП Руслан Сольвар.

По материалам: ukrinform.ru