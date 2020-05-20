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Президент надеется на справедливый приговор в деле Гандзюк

20.05.2020 12:35

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что суд по делу херсонской активистки Катерины Гандзюк вынесет справедливый приговор.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

«По поводу того, кто убил Катерину Гандзюк. Люди, которые убили, посажены. Есть вопрос, кто заказал. У нас есть ответы, мы знаем, кто заказал. Сейчас это дело уже полностью передано в суд, и суд, я уверен, даст справедливый приговор, и заказчики сядут за решетку. Последний шаг остался — это суд. Суд должен быть независимым и предоставить независимый приговор. Давить на суд не можем, но будем делать все, чтобы все было действительно справедливо», — сказал Зеленский.

Как сообщалось, 27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк. Однако активисты заявляют, что дело об организации нападения на Гандзюк правоохранители передают в суд, не завершив всех следственных действий.

Активистку Катерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, который и был внесен.

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6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его исполнению, предоставлении информации, в частности, относительно места проживания Гандзюк.

В марте суд продлил до 29 июля срок расследования дела против Левина.

По материалам: ukrinform.ru