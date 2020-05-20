<img class="aligncenter" title="Рада отклонила закон об усовершенствовании пенсионного обеспечения " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/e9000757db4a51ebe7044194ef6a2978.jpg» alt=»Рада отклонила закон об усовершенствовании пенсионного обеспечения» width=»100%» />

Рада отклонила закон об усовершенствовании пенсионного обеспечения

20.05.2020 12:38

Укринформ

Верховная Рада поддержала предложения экс-президента и отклонила закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно совершенствования пенсионного обеспечения".

Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа.

"Учитывая результаты рассмотрения комитетом, комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде поддержать предложения экс-президента и отклонить закон в целом так, как это должна была сделать предыдущая Рада", — сказала председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Закон предусматривал, что до 1 января 2022 года право досрочного выхода на пенсию по возрасту имеют женщины, которым исполнилось 55 лет, при наличии страхового стажа не менее 30 лет и при условии увольнения с работы.

Как сообщал Укринформ, закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно совершенствования пенсионного обеспечения" был принят Верховной Радой предыдущего, восьмого созыва, в 2015 году.

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Позднее пятый Президент Петр Порошенко вернул его в Раду со своими предложениями. В частности, в предложениях говорилось, что "учитывая наличие в последние годы дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины, который покрывается за счет средств из государственного бюджета, на сегодняшний день отсутствует финансовое обеспечение реализации указанного положения, что, по информации Кабинета министров Украины, будет нуждаться в 2015 году в дополнительных расходах в размере 387,5 млн гривень".

По материалам: ukrinform.ru