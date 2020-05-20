В Украине полностью восстановили вертикаль санитарных врачей – Зеленский

20.05.2020 13:00

Укринформ

В Украине полностью восстановлена вертикаль санитарных врачей и увеличено количество лабораторий, которые могут выявлять коронавирус, до 40.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции 20 мая, посвященной итогам первого года его каденции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Была сокращена вертикаль санитарных врачей страны… их не было, мы подняли полностью эту вертикаль. Мы подняли эту вертикаль для местных властей, подняли лаборатории. Сегодня работает более 40 лабораторий", — сказал Зеленский.

Он отметил, что для противодействия распространению коронавируса и обеспечения страны средствами защиты и борьбы с коронавирусной инфекцией к совместной работе привлекался Офис Президента, Минздрав, Кабмин, губернаторы, многие мэры.

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Как сообщал Укринформ, правительство решило ликвидировать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу весной 2017 года, назвав ее дальнейшее функционирование "нецелесообразным".

По состоянию на 20 мая в Украине лабораторно подтверждены 19 230 случаев COVID-19. За сутки — 354 новых случая. В целом выздоровели 5 955 человек, 564 летальных случая.

По материалам: ukrinform.ru