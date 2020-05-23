Польша разрешила въезд студентам из Украины

23.05.2020 21:13

Укринформ

Иностранные студенты, которые учатся в Польше, в том числе и из Украины, отныне смогут въезжать в РП в период карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Об этом говорится в распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского, информирует Gov.pl.

Документом расширяется перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Польши.

В частности, речь идет о международных автоперевозчиках, которые путешествуют транзитом через Польшу другими видами транспорта, кроме транспортных средств которыми осуществляют международные перевозки; учениках и студентах, обучающихся в Польше; гражданах других стран ЕС, Европейского экономического пространства и Швейцарии с целью проезда транзитом по территории Польши, который продолжается на более 12-ти часов с момента пересечения границы Польши.

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Как сообщалось, согласно распоряжению главы МВД Польши, до 12 июня в РП смогут въезжать только граждане Польши, иностранцы, состоящие в браке с гражданами Польши, иностранцы, которые являются их детьми или находятся под их опекой, иностранцы, имеющие карту поляка, дипломаты, иностранцы, которые имеют право на временное или постоянное проживание в РП, а также иностранцы, имеющие разрешение на работу в Польше.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru