Степанов заверил, что Минздрав сделал выводы из эпидемии коронавируса

23.05.2020 10:28

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что Министерство здравоохранения сделало выводы из эпидемии коронавируса и готовится к возможным вызовам в будущем.

Об этом он сказал на брифинге в субботу, 23 мая, сообщает корреспондент Укринформа.

«Могу вас заверить, что Министерство здравоохранения сделало все выводы из эпидемии, которая у нас происходит сейчас, и могу сказать, что мы сразу готовимся к возможным вызовам, которые могут быть в будущем, в том числе — и организационно», — сказал Степанов, отвечая на вопрос, будет ли Минздрав рекомендовать введение карантина, запрещать пользоваться транспортом и посещать учебные заведения в случае повторения ситуации с коронавирусом осенью.

Читайте также: Киев не готов ко второму этапу смягчения карантина – Степанов

В то же время министр призвал дождаться, когда Украина выйдет из нынешнего карантина, и когда не будут фиксироваться новые случаи коронавирусной болезни.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6 929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru