Степанов заверил, что Минздрав сделал выводы из эпидемии коронавируса

Общество
Таисия Слепцова0

Степанов заверил, что Минздрав сделал выводы из эпидемии коронавируса

Степанов заверил, что Минздрав сделал выводы из эпидемии коронавируса

23.05.2020 10:28

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что Министерство здравоохранения сделало выводы из эпидемии коронавируса и готовится к возможным вызовам в будущем.

Об этом он сказал на брифинге в субботу, 23 мая, сообщает корреспондент Укринформа.

«Могу вас заверить, что Министерство здравоохранения сделало все выводы из эпидемии, которая у нас происходит сейчас, и могу сказать, что мы сразу готовимся к возможным вызовам, которые могут быть в будущем, в том числе — и организационно», — сказал Степанов, отвечая на вопрос, будет ли Минздрав рекомендовать введение карантина, запрещать пользоваться транспортом и посещать учебные заведения в случае повторения ситуации с коронавирусом осенью.

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В то же время министр призвал дождаться, когда Украина выйдет из нынешнего карантина, и когда не будут фиксироваться новые случаи коронавирусной болезни.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6 929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru


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