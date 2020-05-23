В Минздраве сказали, когда могут разрешить массовые мероприятия

23.05.2020 11:14

Укринформ

В Министерстве здравоохранения заявили, что проведение массовых мероприятий будет возможно только тогда, когда Минздрав убедится, что нет угрозы для жизни и здоровья граждан.

Об этом на брифинге в субботу заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

«Раньше 22 июня это невозможно, потому что все, что касается массовых мероприятий, я думаю, что все понимают, что это возможно будет только после того, когда мы будем уверены, что нет угрозы для здоровья и жизни наших граждан», — сказал Степанов, отвечая на вопрос, когда в Украине откроют для посетителей боулинг-клубы.

В то же время он напомнил, что на первом этапе смягчения карантина, который начался 11 мая, была разрешена работа торгово-развлекательных центров, но без развлекательных зон, без общепита, расположенных в ТРЦ, и с соблюдением соответствующих условий.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 23 мая в Украине лабораторно подтверждено 20 580 случаев COVID-19. За сутки — 432 новых случая.

Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

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По данным Минздрава, С 1 июня разрешено возобновить работу фитнес-центров (кроме групповых занятий более 10 человек), деятельность учебных заведений в группах не более 10 человек.

Также с 1 июня разрешаются межобластные перевозки.

С 10 июня в регионах с ослаблением карантина разрешена полноценная работа кафе, ресторанов в помещениях, работа учреждений культуры, а также гостиниц и хостелов.

С 15 июня запланировано возобновление авиаперевозок.

Кроме того, с 1 июня запланировано запустить железнодорожные пассажирские перевозки.

По материалам: ukrinform.ru