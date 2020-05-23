Украинские морпехи отмечают профессиональный праздник

23.05.2020 08:45

Укринформ

У украинских морских пехотинцев 23 мая профессиональный праздник – День морской пехоты.

День морской пехоты основан в 2014 году, и в 2014-2017 годах отмечался 16 ноября. Действующая дата празднования — 23 мая, установленна ​​Указом Президента Украины в 2018 году.

История украинской морской пехоты берет начало еще с 1918 года, когда 23 мая 1918 года гетман Скоропадский издал указ по Морскому ведомству «О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы». Первым комендантом 1-го полка морской пехоты стал майор (военный старшина) Иларион Исаевич. В следующем году Симон Петлюра издал приказ о создании Морского полка. В марте полк был реорганизован в 1-й Гуцульский полк морской пехоты Действующей армии УНР. Части морской пехоты УНР участвовали в Первом и Втором зимних походах армии УНР.

Относительно нашего времени, то днем ​​создания морской пехоты современной Украины можно считать 22 февраля 1992 года, когда в Севастополе 880-й Отдельный батальон под командованием майора Виталия Рожманова принял присягу на верность украинскому народу. Однако командование Черноморского флота не допустило переход морских пехотинцев под юрисдикцию Украины. Командир батальона и его заместители были уволены с должностей, батальон расформирован, а личный состав передан в другие воинские части.

Читайте также: Морские пехотинцы на Одесчине тренировались захватывать побережье

1 июля 1993 года, после создания Военно-Морских сил Украины, в Севастополе был сформирован 1-й Отдельный батальон Морской пехоты, в который были зачислены лучшие офицеры Черноморского флота, которые изъявили желание служить Украине.

После оккупации Крыма Россией, морские пехотинцы были передислоцированы в Николаев, их было меньше батальона. В сжатые сроки в новых местах дислокации морские пехотинцы восстановили свои боевые способности. Сформирована полноценная бригада морской пехоты в Николаеве и создан новый отдельный батальон морской пехоты под Одессой.

По материалам: ukrinform.ru