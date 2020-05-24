Больше всего больных COVІD-19 за сутки обнаружили на Буковине, Ривненщине и в Киеве — Минздрав

24.05.2020 10:41

Укринформ

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания COVІD-19 зафиксировано в Ривненской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 24 мая, сообщает корреспондент Укринформа.

"За минувшие сутки сделано 7914 исследований методом ПЦР. Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области — 64, Ривненской области — 49 и городе Киеве — 54", — отметил министр.

Кроме того, по словам Степанова, среди 406 заболевших коронавирусом за минувшие сутки — 36 детей и 69 медработников. Были госпитализированы 104 человека.

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Всего за все время пандемии в Украине заболели 20 986 человек. Из них — 1530 детей, а также 4069 медработников.

При этом в целом выписаны 7 108 человек, а летальных случаев — 617.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на утро 24 мая подтверждено 20986 случаев COVID-19. За сутки — 406 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru