Крищенко: Полиция пересмотрит камеры наблюдения в офисе Давыденко

24.05.2020 01:52

Укринформ

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко надеется, что камеры наблюдения прольют свет на смерть народного депутата Валерия Давыденко.

Об этом он сказал в комментарии "5-му каналу".

"Расследовать нарушения внесла полиция Киева – следственное управление полиции Киева. На месте работают следователи. Работают эксперты, судебно-медицинские эксперты. Отработали предварительно кинологи и взрывотехники. Там есть камеры видеонаблюдения, мы ждем специалиста, который изымет сервер, поможет нам, затем мы будем пересматривать. Нашли его в офисе, как мы понимаем, Большая Васильковская, 4а. Нашли в помещении, в его кабинете", – рассказал Крищенко.

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Напомним: 47-летний Валерий Давиденко был избран депутатом от 208 округу, это Черниговщина. Баллотировался в Верховную Раду самовыдвиженцем. В декабре 2019 года стал членом депутатской группы "Доверие". Работал в Комитете по вопросам экономического развития.

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23 мая депутата нашли мертвым в своем офисе с огнестрельным ранением в голову. По факту смерти открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

По материалам: ukrinform.ru