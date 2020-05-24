Украинцы, захваченные пиратами в Гвинейском заливе, освобождены – Кулеба

24.05.2020 17:17

Укринформ

Украинцы, члены экипажа контейнеровоза MSC TALIA F, захваченные пиратами 22 марта, уже находятся на свободе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности и скоро отправятся домой!" – написал министр.

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Кулеба напомнил, что 22 марта в Гвинейском заливе пираты захватили 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F.

Глава МИД отметил, что для их освобождения совместно работали украинские консулы, посольство Украины в Нигерии и компания-судовладелец.

По материалам: ukrinform.ru