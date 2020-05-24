Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-Байрам

24.05.2020 10:32

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю праздника Рамазан-Байрам.

Поздравление обнародовано на сайте главы государства.

"Для миллионов мусульман это время высокого духовного роста, которое открывает сердца для добрых поступков и благородных дел. Истинная забота о родных и близких, милосердие и взаимопонимание — общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе", — говорится в поздравлении .

Президент Украины пожелал мира и процветания каждой мусульманской семье, крепкого здоровья, счастья и радости.

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Как сообщалось, Рамазан-Байрам — праздник разговения, известный также как Ураза-Байрам — один из главных в исламском мире, который начинают праздновать после захода солнца в последний день поста Рамадан.

В 2020 году Ураза-Байрам наступил 23 мая и продолжится до вечера 24 мая. В этот день мусульмане могут позволить себе все, что было запрещено в светлое время суток в течение священного месяца.

По материалам: ukrinform.ru