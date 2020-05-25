Из пиратского плена освободили еще одного украинского моряка

25.05.2020 13:36

Укринформ

Украинский моряк с судна Tommi Ritscher, который был захвачен пиратами в Гвинейском заливе, освобожден из плена и сейчас находится в одной из европейских стран.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

«Хорошая весть. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов — член экипажа MV Tommi Ritscher", — написал дипломат.

Он напомнил, что нападение пиратов на судно, во время которого был захвачен украинский моряк, произошло в Гвинейском заливе 19 апреля.

Кулеба сообщил, что сотрудники Посольства Украины в Нигерии обеспечили миграционные и таможенные процедуры. «Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на родину», — отметил Кулеба.

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Как сообщал Укринформ, освобожденные из пиратского плена 7 украинских моряков — членов экипажа контейнеровоза MSC TALIA F уже вернулись на родину.

По материалам: ukrinform.ru