В Украине заплатят "карантинную" надбавку — утвердили перечень должностей

25.05.2020 17:43

Укринформ

Министерство социальной политики Украины утвердило перечень должностей работников, которым предусмотрены дополнительные, установленным законодательством, доплаты к заработной плате.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в Минсоцполитики напоминают, что постановлением Кабинета министров от 29 апреля 2020 года № 375 "Некоторые вопросы оплаты труда (денежного обеспечения) отдельных категорий работников, военнослужащих Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейских, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и в течение 30 дней со дня его отмены "установлена ​​доплата работникам поставщиков социальных услуг государственного/коммунального сектора, которые непосредственно предоставляют социальные услуги по месту жительства/пребывания получателей (дома), в предельном размере до 100 процентов заработной платы.

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"Во исполнение пункта 4 указанного постановления приказом Минсоцполитики от 22 мая 2020 года № 321 утвержден соответствующий перечень должностей работников поставщиков социальных услуг государственного/коммунального сектора", — говорится в сообщении.

Таким образом, информируют в ведомстве, теперь доплату в размере до 100% заработной платы смогут получить: педагог социальный/специалист по социальной работе, специалист по социальной помощи на дому, социальный работник, социальный работник, специалист по физической реабилитации и практический психолог/психолог.

Персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата определяется руководителем учреждения сферы социальной защиты.

Также в Минсоцполитики сообщают, что эта доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

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В то же время, подчеркивают в министерстве, до этого времени у работодателя также была возможность оказывать финансовую поддержку работникам социальной сферы.

"Так, согласно приказу Министерства труда и социальной политики и Министерства здравоохранения от 05.10.2005 г. № 308/519 "Об упорядочении условий оплаты труда работников учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения" работникам могут устанавливаться предельные надбавки в размере 50 процентов должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки) за выполнение особо важной работы (срок ее выполнения), за сложность, напряженность в работе", — говорится в сообщении.

Кроме того, объясняют в ведомстве, работникам можно устанавливать доплаты в размере до 50% должностного оклада (тарифной ставки) за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.

В Минсоцполитики напоминают, что законом Украины № 540-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)" предусмотрены дополнительные, установленным законодательством, доплаты к заработной плате работникам сферы социальной защиты населения, которые непосредственно оказывают социальные услуги по месту жительства/пребывания получателя социальных услуг (дома).

По материалам: ukrinform.ru