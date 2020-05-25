Украинский политзаключенный Шур написал о своем здоровье

Письмо

25.05.2020 19:48

Укринформ

Украинский политзаключенный в России Виктор Шур рассказал в письме о своем состоянии здоровья, посещении украинского консула и о том, что ему перестали приходить письма из западных стран.

Адресат Шура, украинская активистка в Латвии Татьяна Лазда передала копию письма Укринформу.

«У меня все нормально, со здоровьем тоже всё ОК, бронхит подлечил. Сижу рисую (письмо написано на обороте рисунка — ред.), читаю книги, газеты, смотрю телевизор в свободное время», — пишет Шур.

По его словам, в феврале к нему приезжал консул Украины, они общались три часа. Политзаключенный, в частности, подписал документы, которые были необходимы для выделения матпомощи.

Шур также сообщил, что уже более 6 месяцев не получает писем из Латвии, других стран Европы, а также США и Канады.

Шур также сообщил, что уже более 6 месяцев не получает писем из Латвии, других стран Европы, а также США и Канады.

В свою очередь, Татьяна Лазда уточнила Укринформу, что за последние полгода неоднократно писала письма политзаключенному. При этом, по ее словам, это, последнее, письмо от Шура пришло в незаклеенном конверте.

Данное письмо было отправлено более трех недель назад, 30 апреля, поэтому некоторая информация из него могла устареть.

Напомним, в конце прошлого года уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала об ухудшении состояния здоровья политзаключенного Кремля Виктора Шура, а также том, что он обращался за медицинской помощью, но не получал ее. В связи с этим Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой принять меры и обеспечить необходимое лечение Шуру.

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Как сообщал Укринформ, Виктор Шур был задержан в конце 2014 года ФСБ РФ. В 2015 году Брянский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина России Виктора Шура по статье 275 УК (госизмена в форме шпионажа). Правозащитный центр «Мемориал» признал Шура политическим заключенным.

В 2016 году Виктор Шур получил гражданство Украины.

По материалам: ukrinform.ru