Узник Кремля Шур подозревает, что ценную коллекцию его отца вывезли в РФ

25.05.2020 22:07

Укринформ

Украинский политзаключенный Виктор Шур, которого удерживают в РФ, сообщил о ситуации с исчезновением в Украине ценной коллекции его отца, в частности, он подозревает, что коллекцию могли вывезти в Россию.

Об этом Виктор Шур написал в письме украинской активистке в Латвии Татьяне Лазде, которая передала его копию Укринформа.

Шур утверждает, что их семейный дом разграбили, и обвиняет в этом племянницу из Москвы и ее мужа, а также своего брата с бывшей женой. При этом, вероятно, часть ценной коллекции (иконы, картины, антиквариат) была вывезена в Москву. По словам политзаключенного, видеокамера зафиксировала, как на Subaru с московскими номерами грузили вещи из дома, которым он с отцом владел на правах совместной собственности.

В связи с этой историей дочь Шура наняла адвоката. Самому политзаключенному пришло письмо из МВД Украины, что с этим делом все еще «разбираются». Однако, по словам Шура, с сентября 2019 года продвижения в деле нет, хотя, как он считает, были предоставлены все необходимые данные о том, «кто это сделал».

Письмо Шура было отправлено 30 апреля, поэтому по состоянию на сегодня некоторая информация из него могла потерять свою актуальность.

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Как сообщал Укринформ, Виктор Шур уже писал из заключения о криминальных историях вокруг его семьи и коллекции отца. По его словам, отец состоял на учете в психдиспансере и перед смертью «подарил землю и дом чужому человеку», поэтому подобный подарок-сделка выглядел довольно странно. Коллекция отца была ценной, он показывал ее многим известным людям, в том числе Юлии Тимошенко и Виктору Ющенко. Теперь все собрание из дома исчезло.

Во второй половине 2019 года Шур писал письма Президенту Украины, а также в Посольство Украины в РФ о том, что пока он находится в заключении, «происходит грабеж имущества» его семьи. И после возвращения у него не будет «ни дома для жительства, ни имущества, которое собирал вместе с отцом».

Виктор Шур — ювелир, сын известного украинского коллекционера редких икон. По информации LetMyPeopleGo, после распада СССР Шур принял российское гражданство, исходя из интересов своего бизнеса. Однако у него был вид на жительство в Украине, и он постоянно жил в Чернигове, где и сейчас проживает его семья.

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Напомним, Виктор Шур был задержан в конце 2014 года ФСБ РФ. В 2015 году Брянский областной суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима за «госизмену в форме шпионажа». Правозащитный центр «Мемориал» признал Шура политическим узником.

В 2016 году Виктор Шур получил гражданство Украины.

По материалам: ukrinform.ru