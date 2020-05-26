Дело Шеремета: за сутки более 500 человек перечислили средства на залог для Дугарь

26.05.2020 12:35

Укринформ

Более 500 человек менее чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога за подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь.

Об этом в Facebook сообщил ее адвокат Виталий Коломиец.

"Друзья, невероятно, 500+ человек совершили платежи, и мы имеем достаточную сумму, а также средства на дальнейшую борьбу. Больше спасибо. Еще раз убеждаюсь: украинцы — самодостаточные и готовые к борьбе за право", — написал он.

Как сообщал Укринформ, 25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета — с домашнего ареста на залог в размере 168 000 гривень.

12 декабря 2019 года о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко. Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Основными версиями преступления были названы профессиональная деятельность, а также неприязненные отношения и акция российских спецслужб.

По материалам: ukrinform.ru