Музей Бабьего Яра планируют открыть в следующем году – Дробович

26.05.2020 21:39

Укринформ

Активное строительство государственного Музея Бабьего Яра продолжается, открыть его планируется в 2021 году.

Об этом сказал во время круглого стола председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас наиболее успешным проектом, который реализован в ареале Бабьего Яра, Национальный заповедник «Бабий Яр». Он был создан государством в 2007 году, позднее получил статус национального… Постепенно государство, как могло, мемориализовало это пространство. До сих пор нет музея Бабьего Яра. но, если все будет хорошо, то в 2021 году он наконец появится. Сейчас происходит активное строительство этого музея", — сказал Дробович.

Он рассказал, что посещал строительную площадку полтора месяца тому назад, и считает, что "это большой прогресс". "Это будет небольшой хороший музей! Главное, чтобы государство выполнило свои обязательства и доинвестировало его так, как это должно быть. Потому что средства предусмотрены, главное, чтобы они были выделены и музей был достроен", — отметил руководитель УИНП.

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Он добавил, что само пространство Бабьего Яра до сих пор должным образом не мемориализовано по разным причинам. Общество же сейчас практически ничего не знает о национальном проекте — заповеднике «Бабий Яр».

"И это большая задача для государства — построить Музей, который станет местом, куда все смогут прийти, присоединиться к этому и который покажет способность государства наконец мемориализовать — хоть в какой-то надлежащий институциональный способ — Бабий Яр», — подчеркнул Дробович.

По материалам: ukrinform.ru