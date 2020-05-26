Продление ареста Антоненко: адвокат заявляет, что суд не имел права рассматривать ходатайство

26.05.2020 16:59

Укринформ

Адвокат подозреваемого в деле по убийству журналиста Павла Шеремета, Андрея Антоненко (“Риффмастера”) Станислав Кулик заявил, что прокурор не имел права подавать в суд ходатайство о продлении ареста Антоненко, а судья — рассматривать это ходатайство.

Об этом Кулик написал в Facebook.

"Как вы знаете, вчера следственным судьей Печерского районного суда города Киева Писанцом В.А. рассматривалось ходатайство прокурора по пресловутому «делу Шеремета» о продлении срока содержания под стражей подозреваемого Андрея Антоненко. И всем уже известен результат этого рассмотрения. Однако по закону судья даже не должен был рассматривать это ходатайство", — считает Кулик.

По его словам, в абзаце 10 пункта 205 раздела ХI «Переходные положения» УПК Украины на период действия карантина, установленного Кабмином с целью предупреждения распространения на территории Украины COVID-19, установлено, что «во время досудебного расследования и во время судебного рассмотрения ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее, чем за десять дней до окончания действия предыдущего определения о содержании под стражей".

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Защитник Антоненко напомнил, что постановлением № 392 от 20 мая 2020 года Кабмин продлил карантин по всей территории Украины до 22 июня 2020 года. То есть, указанная норма о сроке подачи ходатайства стороной обвинения является действующей.

"Определением следственного судьи срок содержания под стражей господина Антоненко был продлен до 1 июня 2020 года включительно. Несложно посчитать, что срок «за 10 дней до окончания действия» этого определения — 22 мая 2020 года. Ходатайство же стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей подозреваемого Антоненко было подано только вчера, 25 мая … Прокурор, согласно действующему законодательству, имел полномочия (право) ходатайствовать о продлении содержания под стражей подозреваемого Антоненко только до 22 мая включительно. А после этой даты он уже утратил такое право, не имел полномочий подавать это ходатайство", — заявил Кулик.

Адвокат настаивает, что представление прокурором этого ходатайства является незаконным.

"Такая же ситуация и со следственным судьей. Он не имел права даже рассматривать незаконно поданное ходатайство", — добавил Кулик.

Как сообщалось, в понедельник суд продлил арест Антоненко на 60 суток.

Министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета — ветерану АТО Андрею Антоненко, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре одного из парашютно-десантных батальонов Яне Дугарь. Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

22 мая адвокат Николай Ореховский проинформировал, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева вследствие подрыва автомобиля.

По материалам: ukrinform.ru