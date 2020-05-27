Перед посадкой в поезд пассажирам будут измерять температуру — Укрзализныця

26.05.2020 22:18

Укринформ

Продажа железнодорожных билетов открыта на 50% мест в пяти первых поездах, которые запускаются после карантина. Пассажиры в вагоны будут допущены в защитных масках и после температурного скрининга.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты пока можно приобрести только онлайн. Продажа билетов через железнодорожные кассы будет возобновлеан с 27 мая 2020 года", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках, во время проверки билетов будет осуществляться измерение температуры тела.

Кроме того, в Укрзализныце заверили, что будет обеспечена санитарная обработка вагонов между каждыми рейсами, а стюардов обеспечат средствами индивидуальной защиты.

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В то же время в компании подчеркнули, что мобильное приложение для покупки билетов пока что не будет работать, и попросили пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления по Украине, поезда начнут курсировать с 1 июня. Продажа билетов открыта на поезда №721/722 Киев — Харьков, №726/725 Киев — Харьков, №763/764 Киев — Одесса, №711/712 Киев — Константиновка, №740/739 Киев — Кривой Рог.

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Как сообщалось, Кабмин 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

По материалам: ukrinform.ru