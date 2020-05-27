Пожар в одесском колледже: писатели выступили в защиту Андрея Хаецкого

27.05.2020 11:58

Укринформ

Украинский ПЕН-клуб обнародовал заявление с призывом освободить из следственного изолятора поэта и общественного деятеля Андрея Хаецкого, которого обвиняют в причастности к пожару с многочисленными жертвами в одесском колледже.

Заявление обнародовано на сайте организации.

"Мы обращаемся к Одесскому апелляционному суду с призывом беспристрастно рассмотреть избрание меры пресечения. Учитывая, что по стандартам Европейского суда по правам человека содержание под стражей в СИЗО используется как исключение, настаиваем заменить ее на меру пресечения, не предусматривающую лишения свободы", — говорится в заявлении.

В документе сказано, что члены ПЕН-клуба знают Андрея Хаецкого как принципиального и порядочного человека, активного участника правозащитных кампаний, а также талантливого поэта. Отмечается, что Хаецкий имеет инвалидность 3-й группы, ранее был прооперирован на сердце, ему установлен протез митрального клапана, и пребывание в СИЗО является прямым риском для его здоровья.

Также в заявлении высказано мнение о том, что сейчас дело против Хаецкого выглядит как "попытка отвлечь внимание общества и правоохранительных органов от тех, кто по должностным обязанностям отвечал за пожарную безопасность, распоряжался финансами и подписывал соответствующие документы в учебном заведении".

По состоянию на утро 27 мая заявление подписали 67 членов Украинского ПЕНа, сбор подписей продолжается.

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Как сообщал Укринформ, пожар в 6-этажном доме Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Троицкой, 25 возник 4 декабря 2019 года в 10:12 на третьем этаже. Подразделениями ГСЧС были спасены и эвакуированы 40 человек. В результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30.

22 мая Киевский районный суд Одессы принял решение о взятии под стражу на два месяца без права внесения залога бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе Андрея Хаецкого. Его подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший гибель людей и нанесший имущественный ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины), а также в том, что он скрывался от правоохранительных органов.

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Его адвокат подала апелляцию, которую завтра, 28 мая, рассмотрит Одесский апелляционный суд. Адвокат отрицает, что ее подзащитный скрывался от правосудия: он работал в организации при департаменте образования и науки Одесской ОГА и добровольно, без вызова, приходил к следователю, а затем в суд. Кроме того, он уволился из колледжа за месяц до пожара по состоянию здоровья.

В нескольких городах Украины, в частности в Одессе и Киеве, на четверг, 28 мая, планируются акции в поддержку Хаецкого.

По материалам: ukrinform.ru