Зеленский образовал Совет по вопросам развития высшего образования

03.06.2020 11:51

Укринформ

Президент Владимир Зеленский образовал Совет по вопросам развития высшего образования в Украине в качестве консультативно-совещательного органа.

Соответствующий указ №210/2020 опубликован на сайте главы государства.

"Образовать Совет по вопросам развития высшего образования в Украине в качестве консультативно-совещательного органа при Президенте Украины", — говорится в документе.

Как сообщил Президент на своей странице в Facebook, отмеченные в указе задачи правительства — это первоочередные шаги, на важности и неотложности которых акцентировали все представители высшего образования во время встречи во вторник, 2 июня.

По его словам, качественное образование для украинцев является стратегическим приоритетом

"Мы должны сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов — в соответствии с потребностями украинской экономики. Определить, какими профессиями рынок перенасыщен, а какие, напротив, будут остро востребованы в ближайшие годы", — подчеркнул Глава государства.

Он отметил, что не менее важно и развитие сети современных, комфортных, в достаточном количестве для нужд иногородних студентов общежитий.

Зеленский отметил, что нужно популяризировать изучение математических и естественных наук.

"Украина — это земля изобретателей и первооткрывателей, признанных во всем мире. У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские. Для этого необходимо развивать научную деятельность в вузах, развивать научно-исследовательскую инфраструктуру, в частности отраслевые лаборатории. Не может быть успешной страна, которая предлагает ученому только стул, лист бумаги и ручку. Это надо менять", — подчеркнул Президент.

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По его словам, особое внимание будет уделено популяризации украинского образования среди иностранных студентов.

Глава государства сообщил, что среди задач Совета по вопросам развития высшего образования будут: совершенствование качества и содержания высшего образования в Украине, подготовка предложений по совершенствованию законодательства Украины в этой области, в частности относительно финансовой автономии высших учебных заведений, механизма привлечения частных инвестиций и развития государственно-частного партнерства.

"Хочу подчеркнуть, что мы не сосредоточены только на высшем образовании. В ближайшее время мы проведем встречи с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования и вместе определим пути развития и совершенствования этих уровней", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 2 июня встретился с руководителями ведущих высших учебных заведений Украины и обсудил с ними вопросы оптимизации ЗВО, зарплаты преподавателей и условия обучения студентов.

По материалам: ukrinform.ru