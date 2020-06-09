SkyUp будет судиться с "1+1" из-за недостоверной информации о рейсах

09.06.2020 22:01

Укринформ

Авиакомпания SkyUp Airlines направила 1 июня исковое заявление в Хозяйственный суд. Киева против телеканала «1+1» с требованием опровергнуть недостоверную информацию, предоставленную в программе "Гроші" от 23 марта 2020 года.

Об этом говорится в пресс-релизе, который имеется в распоряжении Укринформа.

«В программе, в частности, говорится о специальных рейсах для возвращения украинцев домой, осуществлявшихся авиакомпанией SkyUp в марте 2020 года после введения карантина и отмены пассажирских авиаперевозок. Во время сюжета о задержке рейса Варшава — Киев авторы программы несколько раз заявляют, что авиакомпания якобы получила компенсацию из государственного бюджета за выполнение эвакуационных рейсов, в том числе за рейс Варшава — Киев, заставляя при этом пассажиров покупать билеты за свой счет. Представленная информация не только не соответствует действительности, но и серьезно вредит деловой репутации компании», — сообщается относительно предмета иска.

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В то же время отмечается, что надо понимать разницу между эвакуационными и специальными коммерческими рейсами, которые во время карантина выполнила авиакомпания. «Эвакуационными были только два рейса — из Уханя в феврале и Венеции в марте. Они были выполнены по заказу государства и предусматривали их компенсацию из бюджета. Для пассажиров перелет был бесплатным. Остальные рейсы, в том числе и Варшава — Киев, о котором говорится в сюжете, организовывались авиакомпанией на нерегулярной коммерческой основе, чтобы обеспечить возврат в Украину тех граждан, которые не успели этого сделать до запрета авиасообщения. Билеты на рейсы оплачивались пассажирами самостоятельно, а о компенсации от государства речь вообще не шла», — отметили в авиакомпании.

В SkyUp Airlines уточнили, что тариф был единым для всех и формировался из расчета односторонней загруженности самолета, с учетом багажа и других факторов. О формировании стоимости билета на специальных рейсах подробно сообщалось на сайте авиакомпании, чтобы избежать манипуляций.

Отмечается, что сначала юристы авиакомпании направили адвокатские запросы в Министерство инфраструктуры и Министерство финансов Украины, чтобы подтвердить, что финансирование авиакомпании за счет государственных денежных средств на выполнение спецрейса Киев — Варшава и Варшава — Киев 22 и 23 марта 2020 года не проводилось.

«Документ также содержал запрос, обращались ли в эти министерства представители телеканала «1+1» за разъяснениями относительно факта государственного финансирования этих рейсов. Оказалось, что обращений за таким комментарием от телеканала «1+1» министерства не получали и никакой подобной информации не предоставляли», — сообщили в авиакомпании.

В этой связи отмечается, что заявления авторов сюжета основаны на непроверенных фактах. Поэтому авиакомпания SkyUp Airlines подала иск в Хозяйственный суд г. Киева против телеканала «1+1» о защите чести, достоинства и деловой репутации с требованием опровергнуть недостоверную информацию тем же путем, которым она была распространена.

Укринформ обратился к телеканалу «1+1» с просьбой прокомментировать ситуацию.

По материалам: ukrinform.ru