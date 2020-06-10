Активист Стерненко рассказал, как Венедиктова вынудила прокурора объявить ему подозрение

По словам Сергея Стерненко, для его подозрения нет никаких оснований. Но Ирина Венедиктова лично давила на прокуроров, чтобы оно появилось.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Стерненко.

«Аваков давил на Рябошапку, чтобы мне объявили о подозрении. Венедиктова давила на прокурора Радионова, чтобы мне объявили подозрение. Радионов, в свою очередь, подал жалобу на Венедиктову из-за её давления».

Активист отметил, что когда 18 мая он пришел в СБУ, прокурор не стал объявлять ему подозрение в умышленном убийстве. Более того, он даже написал заявление, на 13 страницах, почему не стал этого делать.

Аваков тиснув на Рябошапку щоб мені незаконно повідомили про підозру. Венедіктова тиснула на прокурорів щоб мені… Gepostet von Сергій Стерненко am Mittwoch, 10. Juni 2020

В своем объяснении Радионов также указывает, что генпрокурор Венедиктова давила на него в этом вопросе:

«И знаете, что после этого сделали в ОГП? Отстранили прокурора Радионова от дела и назначили вместо него ручного Бозовуляка и нагнули следователя. И теперь подозрение для меня готово».

Напомним, ранее мы писали, что Стерненко не вручали подозрение в СБУ.