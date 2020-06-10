Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова – посол Шамшур

Общество
Таисия Слепцова0
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Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова – посол Шамшур

Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова – посол Шамшур

10.06.2020 15:44

Укринформ

Французский производитель молочных продуктов компания Danone прекращает рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур на своей странице в Twitter.

«У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного аппетита», — говорится в заметке украинского посла.

Ранее украинские дипломаты во Франции напомнили представительству французской компании Danone Russia, что актер Михаил Пореченков, задействован в их рекламной кампании, является «прислужником кремлевских террористов». По мнению дипломатов, крупный бизнес должен быть ответственным, при этом на фоне коммерческой выгоды не стоит забывать о нравственности.

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Как сообщалось, российское подразделение компании Danone задействовало в рекламе своей продукции актера Михаила Пореченкова, который на Донбассе перед камерами щеголял тем, как стреляет из пулемета в сторону защитников Донецкого аэропорта.

Пореченков преследуется Украиной за террористическую деятельность.

Сотрудничество Danone с этим российским актером вызвало жесткую критику и возмущение в социальных сетях. Общественные активисты и рядовые пользователи соцсетей призвали бойкотировать продукцию французской компании.

По материалам: ukrinform.ru


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