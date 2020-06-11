Совбезу советуют усилить биозащиту страны

11.06.2020 15:17

Укринформ

Рабочая группа во главе с заместителем секретаря СНБО Украины Алексеем Соловьевым обсудила состояние лабораторий, которые работают с возбудителями различных групп патогенности, и которые проводят бактериологические, серологические и другие исследования, а также предложила меры по обеспечению биологической безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Рабочая группа для комплексного анализа поведения с особо опасными патогенами в Украине рекомендует Аппарату Совета национальной безопасности и обороны Украины обратиться в Кабинет министров Украины с предложением о внеплановой проверке деятельности учреждений микробиологического профиля и состояния их защищенности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, члены рабочей группы заслушали и обсудили информацию о целесообразности создания единого общего реестра лабораторий, которые работают с возбудителями различных групп патогенности, и которые проводят бактериологические, серологические и санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов и объектов окружающей природной среды. Также обсуждался вопрос о создании реестра лабораторий, работающих с особо опасными патогенами, и реестра штаммов особо опасных микроорганизмов с целью предотвращения их незаконного и несанкционированного использования, а также выявлении угроз национальным интересам и национальной безопасности Украины.

По словам Соловьева, пандемия коронавирусной инфекции продемонстрировала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и потенциал их использования в качестве биологического оружия для осуществления масштабных террористических актов. Поэтому по его мнению, необходимо усилить меры по обеспечению биологической безопасности Украины. Прежде всего речь идет о «срочном обновлении» нормативно-правовой базы в сфере осуществления биозащиты, которая должна быть гармонизированной с международными стандартами, а также инвентаризации деятельности учреждений микробиологического профиля и состояния их защищенности.

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«Нам необходима общая государственная система индикации биологических патогенных агентов, порядок оперативного реагирования на них и действенные механизмы реагирования всех государственных структур на чрезвычайные ситуации, связанные с патогенами», — цитирует Соловьева пресс-служба.

Рабочая группа, в состав которой вошли ученые-эпидемиологи, микробиологи, инфекционисты и другие, предоставила Аппарату СНБО Украины ряд рекомендаций о необходимости принятия мер по обеспечению биобезопасности Украины.

По материалам: ukrinform.ru