Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве

11.06.2020 13:44

Укринформ

Активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение холодного оружия".

Об этом он написал в Facebook.

"Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 — "умышленное убийство" и «незаконное» ношение холодного оружия", — написал Стерненко.

Он также подчеркнул, что убийства не совершал.

"Не было убийства, а была необходимая оборона, следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападавшим", — заявил активист.

Относительно ножа, то, по его словам, несколько экспертиз установили, что он не является холодным оружием.

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Как сообщал Укринформ, Стерненко 11 июня прибыл в Главное следственное управление СБУ для вручения ему подозрения.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

По фактам нападений на Стерненко осуществляется процессуальное руководство по трем уголовным производствам, еще по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

По материалам: ukrinform.ru