Возможность заражения коронавирусом через кондиционер пока не доказали

11.06.2020 07:50

Укринформ

Пока нет оснований считать, что заражение новым коронавирусом через кондиционер возможно.

Об этом говорится в сообщении на сайте Центра общественного здоровья.

"Включенные бытовые кондиционеры в летнее время, в условиях их правильного использования, не влияют на риск передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку они не являются системами вентиляции. Принцип их работы в том, что кондиционеры забирают воздух из помещения, охлаждают его и возвращают обратно в то же помещение", — говорится в сообщении.

В то же время в ЦОС отметили, что использование кондиционеров зачастую вызывает ложное ощущение свежего чистого воздуха в помещении.

"На самом деле в воздухе закрытого помещения постепенно накапливается углекислый газ, химические и биологические загрязнители. Именно проветривание помещений является одной из основных мер профилактики передачи респираторных заболеваний, в частности COVID-19. Используя кондиционер, надо не забывать хорошо и часто проветривать помещение", — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что кондиционер не может стать источником распространения возбудителя COVID-19, потому что вирусу для размножения нужен живой организм-хозяин.

В то же время надо соблюдать правила эксплуатации бытовых кондиционеров, регулярно проводить их техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию.

Фото: topclimat.ru

По материалам: ukrinform.ru