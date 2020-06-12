Задержание Саакашвили на границе: завершили расследование по двум бывшим должностным лицам ГПСУ

12.06.2020 19:49

Укринформ

Следователи ГБР при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора завершили досудебное расследование в отношении двух бывших должностных лиц Госпогранслужбы по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По данным следствия, в 2018 году бывшие чиновники были причастны к организации и осуществлению незаконного задержания М.Саакашвили во время его реадмиссии в Республику Польша", — говорится в сообщении.

Относительно чиновников органов государственной власти, причастных к совершению указанного уголовного преступления, досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, добавили в бюро.

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Как сообщалось, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приобрел украинское гражданство в 2015 году. Тогда он был назначен на должность председателя Одесской областной государственной администрации. Осенью 2016 года ушел в отставку, а 26 июля 2017 года Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

10 сентября 2017 года Саакашвили прорвался в Украину с территории Польши, не пройдя пограничный контроль с украинской стороны. 12 февраля 2018 года его депортировали на территорию Польши.

28 мая 2019 года Президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины путем внесения изменений в указ Порошенко. 20 ноября 2019 года Верховный Суд признал законной реадмиссию Саакашвили из Украины в Польшу.

По материалам: ukrinform.ru